Um atentado suicida durante um casamento na província de Nangarhar, Leste do Afeganistão, deixou pelo menos 5 pessoas mortas e 40 feridas, informaram as autoridades locais, segundo a Reuters. Um porta-voz do governador da província de Nangarhar, disse que um menino soltou explosivos dentro da casa de um comandante da milícia pró-governo no distrito de Pacheragam.

