Um homem matou quatro pessoas a tiros durante uma festa em uma casa em Fresno, na Califórnia, nos Estados Unidos, no domingo (17). O criminoso invadiu o quintal da residência e disparou contra o grupo. Outras seis pessoas ficaram feridas.

De acordo com a polícia local, havia cerca de 35 pessoas na festa no momento do ataque, cuja motivação está sendo investigada. O assassino fugiu.