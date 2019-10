Fora de casa, o Grêmio vence o Atlético-MG e sobe na tabela do Campeonato Brasileiro

O Grêmio encarou o Atlético-MG, no Independência, em Belo Horizonte, na noite deste domingo (13), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fez bonito e com gols de Galhardo, Maicon, Pepê e Alisson, venceu o Galo pelo placar de 4 a 1. Com o resultado, o Grêmio chega à 6ª posição na tabela de competição. O próximo confronto é na quarta-feira, na Arena, contra o Bahia.

O jogo começou equilibrado, com algumas chances para ambos os lados. Aos 6 minutos, o Tricolor criou boas oportunidades. Primeiro, Pepê recebia um passe de André, mas a bola foi muito forte e o atacante não conseguiu alcançar. Depois, em um cruzamento de Galhardo, a bola foi desviada na defesa ia entrando no gol, mas Réver conseguiu cortar em cima da linha. No rebote, ela sobrou para Luan, que mandou uma bomba de fora da área, mas Wilson conseguiu defender. Já os mineiros buscaram responder em seguida, quando Di Santo foi acionado por Nathan e chutou forte – a bola desviou na zaga e o Tricolor conseguiu impedir a chegada do Atlético.

Aos 10 minutos, Luan acionou Cazares, que recebeu área e chutou de chapa, de primeira, mas pegou mal, mandando por sobre a meta defendida por Paulo Victor. No lance seguinte, a bola foi bem trabalhada pelo Galo até chegar aos pés de Luan, que finalizou, buscando o canto direito do goleiro gremista – ela saiu raspando a trave, pela linha de fundo.

A melhor oportunidade surgiu aos 16 minutos, e para o time da casa. Hulk fez uma jogada pela esquerda e cruzou – a bola bateu em Di Santo e sobrou para Luan dentro da área, que finalizou, obrigando o camisa 1 a fazer uma grande defesa.

Com 23 minutos, o Tricolor tentou com Galhardo, que fez um cruzamento na área buscando André, mas a bola correu demais e se perdeu pela linha de fundo. Três minutos depois, o lateral colocou novamente a bola na área mas Wilson tirou para escanteio.

Outra chance gremista saiu de bola parada, aos 27 minutos. Alisson cobrou uma falta, mas mandou por sobre o gol mineiro.

Aos 33 minutos, o placar foi aberto no Independência. Pepê acionou Galhardo na direita, que da linha de fundo fez um cruzamento. A bola veio com curva, bateu na trave, Wilson falhou e ela morreu no fundo das redes.

No minuto seguinte, o Atlético respondeu com Elias, que chutou da entrada da área, obrigando mais uma boa defesa do goleiro tricolor. Aos 37 minutos, Cazares cobrou uma falta da esquerda, com muito perigo em direção a meta, mandando por sobre o gol.

Aos 42 minutos, o Grêmio invadia a área com Cortez, pela esquerda, quando Luan cometeu falta sobre o jogador, dentro da área. Pênalti. Na cobrança, Maicon mandou no canto direito da meta defendida por Wilson, ampliando o placar.

Nos acréscimos, após análise do VAR, a arbitragem assinalou pênalti de Galhardo sobre Luan. Di Santo cobrou e descontou para o Galo, chutando no canto direito de Paulo Victor.

Na etapa complementar, o Tricolor voltou bem e logo no primeiro minuto, marcou o terceiro gol. Pepê recebeu um passe de André às costas da marcação, dominou e com tranquilidade e categoria, deu uma cavadinha e tocou por cima de Wilson, mandando para o fundo das redes.

Aos 7 minutos, o Grêmio teve uma nova falta a seu favor na entrada da área, próximo a meia-lua. Luan cobrou, mas a barreira bloqueou e na sobra, Michel soltou uma bomba, mandando por sobre a meta.

Com 15 minutos, o Atlético cobrou uma falta da intermediária, pela meia direita. Cazares chutou direto, mas carimbou a barreira. Sete minutos depois, o meia cometeu uma falta forte sobre Luan e acabou expulso da partida.

Aos 26 minutos, Luan fez uma boa jogada pela direita, passou por dois marcadores e cruzou na área, buscando Luciano, mas a zaga conseguiu se antecipar e afastar o perigo. O Galo respondeu aos 30’, pela esquerda, invadindo a área e arrematando com Luan, mas a bola passou por sobre o gol gremista.

Aos 35 minutos, Geovânio arriscou da direita e levou muito perigo a meta do Tricolor. A bola saiu pela linha de fundo, à direita de Paulo Victor.

Passados 40 minutos, o Galo tentou descontar com Alerrando, que recebeu dentro da área e chutou, para mais uma defesa do goleiro gremista.

Já nos acréscimos, após boa troca de passes, Alisson foi acionado, invadiu a área e chutou. A bola desviou em Réver e enganou o goleiro Wilson. Grêmio 4×1 Atlético-MG.

Ficha técnica

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Paulo Victor; Galhardo (Paulo Miranda), Geromel, David Braz e Cortez; Michel, Maicon (Luciano), Alisson, Luan e Pepê; André (Thaciano).

Atlético-MG – Técnico Rodrigo Santana

Wilson; Patric, Igor Rabello, Réver e Hulk; Elias (Geuvânio), Nathan, Luan, Marquinhos (Vinícius) e Cazares; Di Santo (Alerrandro).

Arbitragem

Luiz Flavio de Oliveira (FIFA-SP), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Neuza Ines Back (FIFA-SP). VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Deixe seu comentário: