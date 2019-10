Atraso em voo cancela treino do Grêmio no Rio e jogadores ganham folga

Um atraso de cerca de quatro horas no desembarque do Grêmio no Rio de Janeiro fez o técnico Renato Gaúcho decidir cancelar o treinamento deste domingo (20), que seria o primeiro na preparação para o jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores contra o Flamengo, na quarta-feira (23), às 21h30min, no Maracanã.

A delegação gremista desembarcou por volta das 5h15min deste domingo no aeroporto do Galeão, no Rio. Um imprevisto com aeronave fretada pelo clube, que teve sua asa atingida pelo carrinho que transporta a escada que desembarca os passageiros, acabou atrasando a decolagem de Fortaleza e, por consequência, cancelou a atividade em campo. Por segurança, um avião de Brasília foi deslocado para levar a delegação.

Com os trabalhos, que seriam iniciados às 15 horas no CT (Centro de Treinamento) do Fluminense, suspensos, os jogadores seguiram para o hotel onde ficarão concentrados até o dia do jogo. Dessa forma, o elenco do Grêmio fará somente dois treinamentos antes da partida. O técnico Renato Gaúcho aproveitou a folga e foi à praia de Ipanema jogar futevôlei e rever alguns amigos. Ele tem casa no Rio e costuma passar férias na cidade.

Preocupação

Em tratamento de dores no tornozelo direito desde a derrota para o Bahia, na última quarta-feira (16), quando sofreu uma pancada no local e teve de ser substituído, o atacante Luan passou mancando durante o trajeto do ônibus até a entrada do hotel.

Jean Pyerre, que vinha sendo substituído justamente por Luan, está machucado há mais tempo e também é dúvida. O meia se recupera de uma lesão muscular na coxa direita já há um mês. É pouco provável que tenha condições de enfrentar o Flamengo pois ainda não fez sequer uma atividade com bola.

Como o primeiro jogo, disputado em Porto Alegre, terminou empatado em 1 a 1, vitória ou empate, desde que por dois ou mais gols, garantem a classificação para a final em Santiago, no Chile.