Atriz é dispensada pela Globo após recusar papel de novela

Após criar resistência para interpretar a personagem Josiane na novela Dona do Pedaço, a atriz global Bianca Bin não teve seu contrato renovado pela emissora.

Na Globo desde 2009, a atriz informou que quer descansar sua imagem na TV. A decisão foi em comum acordo.

Descartada

Na semana passada, a participação de Bianca em Salve-se Quem Puder foi descartada porque a atriz não conseguiu conciliar compromissos no cinema e no teatro com as gravações da novela das sete. Às pressas, Bianca foi substituída por Vitória Strada.

