Atrizes apoiam Paula Lavigne e ironizam fala de Piovani

Paula Lavigne ganhou o apoio de várias atrizes após fazer um post bem-humorado rebatendo uma declaração de Luana Piovani (que reclamou da atuação dela em grupos de amigos do WhatsApp e ainda disse que não estava tendo tempo de postar foto de biquíni). Em resposta à atriz, Paula compartilhou no Instagram uma foto na praia com uma indireta. “Faça sua legenda. Eu, Paula Lavigne de biquíni, a chata dos grupos”. As informações são do jornal Extra.

O post de Paula bombou, e várias atrizes, como Alinne Moraes, Claudia Abreu, Tatá Werneck e Gloria Pires manifestaram seus apoios à mulher de Caetano Veloso, criticando e ironizando a declaração de Luana Piovani.

“É ativista e ainda consegue ficar em forma”, alfinetou Claudia Abreu. “Conseguindo ‘postar bonita de Biquíni'”, escreveu Juliana Alves. Eita…

Até Cris Vianna, que é amiga de Luana Piovani, deixou um comentário com um emoticon dando gargalhada. Xi… Já Bruno Gagliasso escreveu: “Te amo, tia. Você é f$%¨”. O humorista Marcelo Adnet também fez piada: “Manda mais campanhas que está pouco”.

O post teve comentários de apoio ainda de Maitê Proença, Cissa Guimarães, Maria Ribeiro, Dira Paes, Mônia Martelli, Leona Cavalli, Maeve Jinkings, Silvia Buarque, Drica Moraes, Larissa Maciel, Paula Burlamaqui, Orlando Morais, a diretora Amora Mautner, Letícia Colin, Maria Padilha, Tainá Müller, Maria Flor, Julia Lemmertz, entre vários outros famosos.

