O juiz federal Victorio Giuzio Neto, da 24ª Vara Federal de São Paulo, definiu para o próximo dia 29 a audiência de conciliação entre o Corinthians e a Caixa Econômica Federal. A audiência trata do processo em que o banco estatal pede a execução da dívida do estádio do clube, construído na Zona Leste da capital paulista para a abertura da Copa do Mundo de 2014.

Deixe seu comentário: