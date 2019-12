Porto Alegre Audiência pública sobre concessão do Parque Harmonia ocorre dia 18

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

Orla Moacyr Scliar, com vista para o parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia). Foto: Luciano Lanes/PMPA "Orla Moacyr Scliar, com vista para o parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia). " (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

A audiência pública para apresentação do projeto de concessão do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho – Parque Harmonia – e do trecho 1 da Orla do Guaíba será realizada no próximo dia 18, às 10h, no Auditório Araújo Vianna. A informação foi publicada na edição extra do Diário Oficial (Dopa – página 7) desta segunda-feira (2), juntamente com a alteração da data de encerramento da consulta pública, inicialmente prevista para 17 de dezembro e ampliada até o dia da audiência.

A consulta foi lançada pela prefeitura no dia 13 de novembro. Para participar com sugestões que auxiliem na requalificação do edital, basta acessar os documentos no site da SMPE (Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas), preencher o formulário disponível e enviá-lo para o e-mail consultaharmoniaetrecho1@portoalegre.rs.gov.br.

Sobre a concessão

No trecho 1 da Orla do Guaíba, a concessionária ficará responsável pela administração, manutenção, reforma e melhoramento do espaço. Já no Parque Harmonia, além dos aspectos de gestão da área, estão previstos serviços de engenharia, obras e manutenção do Acampamento Farroupilha.

O investimento previsto na infraestrutura do Harmonia é de R$ 59 milhões. Nos dois espaços, o custo operacional anual é de R$ 8 milhões. O valor de outorga mínima para participar da licitação é de R$ 200 mil. A concessão será por 35 anos.

