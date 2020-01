Autoridades australianas anunciaram que vão abater até 10 mil camelos selvagens que vem se aproximando de comunidades no interior em busca de água em meio à seca prolongada que atinge o país. Segundo autoridades, as manadas de camelos em busca de água estão colocando em risco comunidades aborígenes nessas áreas e competindo com animais nativos pelas fontes de água.