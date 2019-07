O secretário de Educação, Faisal Karam, autorizou nesta quinta-feira (4) o início de cinco obras para a melhoria da infraestrutura de escolas da rede estadual, com investimento de R$ 621 mil. Serão contempladas as escolas Manoel Inácio, em Água Santa; Nilza Correa Pereira, em Barra do Quaraí; Professor Pedro José Scher, em São Pedro do Butiá; Fernandes Vieira, em Lajeado, e Instituto Menna Barreto, em São Gabriel.

