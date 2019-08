Auxiliadora Predial lança Auxiliadora ao Vivo

Visitar um imóvel para locação, sem sair de casa ou do trabalho, através do smartphone ou notebook, já se tornou uma realidade. A Auxiliadora Predial está lançando o Auxiliadora Ao Vivo, novo serviço criado para facilitar a vida de quem procura um imóvel para alugar e não dispõe de tempo para fazer visitas. Além de todas quintas-feiras, às 12h30, a imobiliária fazer um live no Instagram apresentando um imóvel previamente escolhido, os clientes também podem visitar alguns imóveis através de vídeo-chamada do WhatsApp.

Durante o vídeo, a equipe da imobiliária traz não apenas as informações dos imóveis selecionados pelo cliente como localização, área do imóvel e valores, por exemplo, mas, também, apresenta os cômodos do apartamento, a área comum do condomínio, a fachada do prédio e o entorno. Em termos gerais, é como se o cliente fizesse uma visita presencial, podendo fazer questionamentos em tempo real, porém dispondo da comodidade de não precisar se deslocar para conhecer o apartamento.

“Atualmente temos uma grande quantidade de imóveis residenciais que podem ser visitados virtualmente com o apoio de nossos demonstradores, agilizando o processo de locação, sem a necessidade da presença física do interessado”, destaca César Gimenez, Diretor de Aluguéis da Auxiliadora Predial.

Segundo o executivo, “a facilidade de alugar um imóvel na Auxiliadora Predial vai desde a visita, que pode ser feita através de vídeo chamada com o Auxiliadora Ao Vivo, passando pela entrega digital de documentos, proorcionada pelo Aluga Rápido – modalidade de locação em que não é necessário apresentar um fiador ou pagar o seguro-fiança –, até a assinatura digital do contrato de locação, dispensando a ida ao cartório. Isso reduz consideravelmente o prazo para o fechamento do contrato de locação”.

“Sabemos que a era digital tem facilitado muito o acesso a produtos e serviços. No Auxiliadora ao Vivo, oferecemos aos nossos clientes a interação necessária para que eles possam se sentir mais seguros e confortáveis nas suas escolhas. O respeito ao tempo do cliente está no centro das nossas iniciativas” acrescenta Gimenez.

O Auxiliadora Ao Vivo está disponível aos clientes da área de locação de imóveis residenciais. Para agendar uma visita, basta acessar o site da Auxiliadora Predial www.auxiliadorapredial.com.br, selecionar o imóvel e contatar um dos consultores da empresa. Para assistir ao live , é só clicar em instragram.com/auxiliadorapredial

