Porto Alegre Avaliação de aprendizagem será aplicada a 6 mil alunos

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

Provas serão realizadas nesta quinta, em 49 escolas de Ensino Fundamental. Foto: Eduardo Beleske/PMPA Provas serão realizadas nesta quinta, em 49 escolas de Ensino Fundamental. (Foto: Eduardo Beleske/PMPA) Foto: Eduardo Beleske/PMPA

A segunda etapa da avaliação diagnóstica de aprendizagem dos alunos das redes públicas municipal e comunitária de ensino ocorrerá nesta quinta-feira (28), em 49 escolas de Ensino Fundamental. A Prova Porto Alegre, com questões de Matemática e Língua Portuguesa, será aplicada a cerca de 6 mil alunos do 5º e 9º anos, em um total de 249 turmas, nos períodos da manhã e tarde. O objetivo é analisar o impacto das estratégias desenvolvidas após os resultados da primeira prova.

Em iniciativa pioneira da Smed (Secretaria Municipal de Educação) para conhecer o estágio de desempenho escolar dos estudantes, a primeira avaliação foi realizada em maio deste ano. Do total de 6.301 inscritos, participaram 4.993 alunos de 48 escolas municipais e das escolas comunitárias de Educação Básica Pequena Casa da Criança e Madre Raffo, sendo 3.169 do 5º ano e 1.824 do 9º ano.

Depois, cada escola recebeu um relatório detalhado da avaliação, com 70 páginas, contendo dados gerais e também individualizados sobre o desempenho de cada aluno, a fim de trabalhar as competências que precisam se desenvolver mais. “Na primeira etapa, pudemos perceber os efeitos da infrequência e verificar que o rendimento sofre uma queda dos anos iniciais para os anos finais, sobretudo em Matemática”, destaca o secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito. “A Smed está empenhada em reverter os indicadores, o que só é possível após conhecer o estágio de aprendizagem dos alunos.”

No total, 6.248 alunos estão aptos a participar da segunda etapa da avaliação, sendo 394 com necessidades especiais, que farão novamente uma prova adaptada. Para a elaboração das provas, foram compostas bancas de professores especialistas. O enfoque segue sendo a competência leitora e a resolução de problemas. Os alunos do 5º ano responderão a 15 questões objetivas de cada disciplina e os do 9º ano, a 20 questões. A aplicação será realizada pela empresa Fundatec, vencedora da licitação.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário