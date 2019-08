A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, realiza a partir de segunda-feira (2) a Semana de Avaliação – Aproximando atores para avaliação de políticas públicas do RS. Com duração de três dias, o evento contará com painéis sobre as áreas de educação, saúde básica, assistência social, segurança e desenvolvimento econômico.