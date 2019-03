Avião sai com destino à Alemanha, mas pousa na Escócia por engano

Um voo que saiu de Londres (Reino Unido) na manhã desta segunda-feira (25), com destino a Düsseldorf, na Alemanha, acabou indo parar em Edimburgo, na Escócia. Os passageiros só perceberam o engano quando a chegada foi anunciada pela tripulação.

Segundo a British Airways, a culpa foi da WDL Aviation, empresa alemã que fretou o avião para o voo BA 3271. A companhia forneceu os documentos com a rota errada, e pilotos e controladores aéreos apenas cumpriram o que estava determinado nos papéis que receberam.

A British Airways diz ainda que o voo foi tranquilo e sem qualquer incidente. Ao chegar a Edimburgo e descobrir o erro, a empresa reabasteceu o avião e prosseguiu viagem até Düsseldorf, onde os passageiros acabaram chegando quase três horas depois do que previam.

“Pedimos desculpas aos clientes por essa interrupção em sua jornada e entraremos em contato com cada um individualmente”, disse a British Airways em um comunicado oficial.

A companhia ainda afirmou que o piloto não estava perdido em nenhum momento, e que o controle de tráfego aéreo permitia que o voo seguisse esse caminho. Em um comunicado, a WDL diz que está investigando junto com as autoridades como a “obviamente infeliz” troca de rotas pode acontecer.

O London City Airport, de onde o avião partiu, também se desculpou em uma mensagem no Twitter. “Por mais agradável que seja Edimburgo nesta época do ano, lamentamos que os passageiros que viajam para Düsseldorf no (voo) BA3271, operado pela WDL Aviation, desembarcaram inicialmente na capital escocesa, em vez do destino pretendido. Isso ocorreu devido a um plano de voo incorreto enviado pela WDL”, diz a mensagem.

Um dos passageiros a bordo, Son Tran brincou com a situação: “British Airways, você pode por favor me explicar como meu voo matinal de LCY para Düsseldorf pousou em Edimburgo? Embora seja um conceito interessante, não acho que ninguém a bordo se inscreveu para esta misteriosa viagem loteria…”

Falha no trem de pouso

Em outro caso ocorrido no último dia 15, um avião da Latam que havia decolado em Vitória (LA3230), no Espírito Santo, pousou com o auxílio do Corpo de Bombeiros no Aeroporto Internacional de Brasília. O motivo apontado pelo piloto foi uma falha no trem de pouso.

Antes da aterrissagem, o piloto informou aos passageiros que o procedimento era “normal” e pediu calma à tripulação.

“Apenas para tranquilizar os passageiros que estão à nossa direita, os bombeiros estão a postos por uma questão de segurança. Isso é um procedimento normal. Nós não tínhamos indicação do trem de pouso”, diz o piloto.

A Latam informou que o pouso foi realizado “em total segurança”. No áudio, gravado por um passageiro, o piloto explica o que está acontecendo. Ele diz que precisaria fazer um voo baixo para que os bombeiros, em terra, pudessem lhe dizer se o trem de pouso estava na posição correta. “Nós pousamos com total segurança dentro de alguns instantes. Agradeço a compreensão, calma e paciência.”

A Inframérica, responsável pela gestão do aeroporto, informou que a aeronave não fez o chamado “pouso de emergência” e que o avião aterrissou em segurança.

