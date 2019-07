Babado! Tati Zaqui admite que ficou com Neymar

Em um vídeo divulgado no canal de Matheus Mazzafera, Tati Zaqui abriu o jogo em bate-papo sobre quem ela pegaria ou não. A cantora avaliou várias fotos de famosos e cravou quem teria uma chance de viver “algo mais” com ela. Eis que um retrato de Neymar apareceu e, pela primeira vez, Tati admitiu que teve um affair com o jogador.

“Agora que passou toda a polêmica e todas as coisas que já aconteceram nessa vida… e para ninguém falar que eu queria criar polêmica enquanto eu estava aqui… peguei!”, disparou.

Questionada se já viveu romance com algum outro jogador de futebol, a musa também confirmou. “Já fiquei, mas não com conhecido. Era desconhecido, mas já rolou”, disse. A funkeira falou ainda sobre relacionamentos com outras mulheres: “Sempre namorei homens, mulher foi mais zoeira, mas curto também”.

Para conquistá-la, segundo a própria cantora, é preciso um “algo mais”. “Não fico fácil, tem que ter algo que me atraia”, disse antes de admitir que considera que “tamanho é documento”.

“Tamanho… ah, eu gosto. Se eu falar que não, vou estar mentindo. Ou tem que fazer muito bem feito se não for tão…”, opinou Tati.

