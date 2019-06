Baco Exu do Blues derrota Beyoncé e Jay-Z e leva prêmio em Cannes

O clipe “Bluesman”, do rapper Baco Exu do Blues, venceu hoje o grande prêmio da categoria Entertainment for Music (entretenimento para música) do festival Cannes Lions, principal láurea de um dos mais importantes eventos do mercado publicitário mundial.

O prêmio teve dois vencedores em 2019 — além do vídeo de Baco, o elogiado e debatido “This is America”, do rapper Childish Gambino, também foi premiado. Eles superaram a megaprodução “Apeshit”, do casal Beyoncé e Jay-Z, filmado no Museu do Louvre. “A primeira coisa que pensei quando soube da notícia foi sobre a importância disso para o rap nacional. Ver o rap brasileiro chegando, disputando com o rap estrangeiro e ganhando espaço entre eles é muito impactante”, comemorou Baco, em nota.

O Brasil já venceu em outras categorias do festival, mas é a primeira vez que uma produção nacional leva o grande prêmio em entretenimento para música.

Lançado em novembro, o filme tem 1,5 milhões de visualizações no YouTube. Assista abaixo:

