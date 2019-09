Bahamas continua com 2,5 mil desaparecidos após furacão Dorian

A Agência de Gestão de Emergências das Bahamas divulgou nesta terça-feira (10) uma lista provisória de desaparecidos por conta do furacão Dorian, constando 2.500 nomes. O porta-voz da agência, Carl Smith, alertou que esta lista não foi comparada com os registros das pessoas em abrigos ou deslocadas, e que 4.500 pessoas foram para suas casas nas ilhas Ábaco e Grande Bahama, as mais atingidas pela passagem do furacão.

Conforme o primeiro-ministro do arquipélago, Hubert Minnis, 60% de Marsh Harbour, principal cidade das ilhas Ábaco, ficou destruída. Segundo as Nações Unidas, cerca de 70 mil pessoas precisam de abrigo ou comida.

O furacão Dorian passou pelas Bahamas no dia 1º de setembro, com ventos de 295 km/h, e foi classificado como categoria 5. Ele foi um dos mais fortes furacões que já passaram pela região do Caribe, considerado o pior desastre no país. Os ventos fortes destruíram e danificaram casas e prédios.

