Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2019

A Banda Audio Mix será uma das atrações do evento Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Clube Caixeiros Viajantes é um dos mais antigos do Estado. Fundado em 1885, completa 134 anos com uma festa que se repete desde a sua fundação. O Baile de Aniversário será realizado no sábado, 7 de dezembro, a partir das 21h, no Salão Social do Clube (Rua Dona Laura, 646, no Bairro Rio Branco, em Porto Alegre). Informações sobre reservas podem ser solicitadas pelo telefone (51) 3396-4855.

“É uma celebração de um ano de muitas conquistas, com vários esportes em destaque e festas e atividades que colocaram o clube em evidência, como a Noite Árabe, a Noite Alemã e a Rua da Alegria”, ressaltou o presidente-executivo do Caixeiros Viajantes, Luiz Afonso Escosteguy. “É uma comemoração com jantar especial e apresentação da Banda Audio Mix, que deve animar um público de 300 a 400 pessoas”, informou.

O Buffet Dona Laura será responsável pelo jantar, preparado para agradar a todos os paladares. Na entrada, escondidinho de aipim com carne seca e canapé de gorgonzola com castanha do Pará. Saladas waldorf, caprese, caesar salad e mix de folhas verdes com lascas de parmesão abrem o buffet.

Entre os pratos principais, estão medalhões ao molho madeira com champignon, filé de frango à milanesa aos quatro queijos, lombo ao molho de laranja e filé de peixe a Belle Meunière. Acompanham risoto de alho poró, arroz branco, batata sauté com alecrim, rondeli de ricota com nozes ao molho de nata, canelone de presunto e queijo aos quatro queijos e penne ao sugo com manjericão. Para a sobremesa, será servido sorvete de creme ao molho de chocolate.

A Banda Audio Mix, que já participou da festa do ano passado, vai levar para o salão do Caixeiros um show composto pelos principais sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Fundada em 2013, a Audio Mix conta com oito integrantes em sua formação, com cantora, cantor, saxofonista, trompetista, tecladista, guitarrista, baixista e baterista. Com um repertório eclético, passando pelo pop, rock, sertanejo, samba, pagode, reggae, MPB e disco, a banda promete animar o público até a madrugada do dia 8 de dezembro.

SERVIÇO:

Baile de Aniversário

Data: sábado, 7 de dezembro

Horário: das 21h às 3h

Local: Clube Caixeiros Viajantes

Endereço: Rua Dona Laura, 646

Ingressos: R$ 70 (sócio) e R$ 80 (não-sócio)

Bebidas à parte

Traje: Alto Esporte

Reservas pelo telefone (51) 3396-4855

