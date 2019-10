A Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) realiza nesta quarta-feira o baile de encerramento do Mês do Idoso em Porto Alegre. O evento, com apresentação de banda ao vivo, está marcado para as 14h no Clube dos Cabos e Soldados (avenida Veiga nº 223, bairro Partenon). São esperados mais de 300 participantes contemplados pelo SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).