O Banco do Brasil teve um lucro líquido de R$ 4,4 bilhões no segundo trimestre. Comparado com o ano passado, foi um salto de 36%. Mas boa parte desse crescimento extraordinário se deve ao fato de que o banco pagou muito menos imposto neste ano. O presidente da instituição, Rubem Novaes, exaltou na quinta-feira (08) o lucro recorde do banco neste semestre.

