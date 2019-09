A Banda Municipal de Porto Alegre se apresenta no pátio do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo no dia 9 de outubro, em duas edições, 10h e 15h. A sessão especial do projeto Concertos Didáticos em homenagem à Semana da Criança será em um dos prédios mais importantes do patrimônio histórico da cidade. A classificação indicativa é livre e a entrada é franca.

