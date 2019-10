Banda Roda Viva leva especial Chico Buarque ao palco flutuante do Barco Cisne Branco

O Espaço Cultural Flutuante Cisne Branco receberá nesta sexta-feira, 4 de outubro, um show noturno homenageando um dos maiores nomes da história da música brasileira: Chico Buarque. A atração será comandada pela banda Roda Viva, que desde 2004 tem se dedicado a trabalhar e divulgar a obra do cantor.

O grupo vem se apresentando em diversas casas noturnas, pubs, teatros e eventos culturais de Porto Alegre e do interior do estado. Por meio de um constante trabalho de pesquisa sobre a produção musical de Chico, a Roda Viva já interpretou mais de uma centena de músicas, incluindo grandes clássicos. A banda é composta por José Leandro Luz (voz), Juliano Luz (contrabaixo, piano e vocal), Maestro Nambú (saxofone e clarinete), Fabio Bohrer (violão, cavaquinho e vocal), Felipe Bohrer (violão, flauta, percussão e vocal), Jeferson Azevedo (percussão e vocal) e Rafael Bohrer (bateria).

Os ingressos estão disponíveis nos pontos de venda do Barco Cisne Branco no Shopping João Pessoa (3º piso), Lindóia Shopping (Térreo) e Cais do Porto (Armazém B3). Os valores antecipados são de R$ 60,00 (solidário, com doação de 2kg de alimentos ou dois produtos de higiene), R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia-entrada). No dia, se houver disponibilidade, as entradas sobem para R$ 80,00, R$ 140,00 e R$ 70,00, respectivamente.

Serviço/ Roda Viva no Barco Cisne Branco/ Horário de embarque: 20h/ Local: Atracadouro do Gasômetro (Av. João Goulart, 551) / Horário de saída: 21h/ Horário de retorno: 23h30

