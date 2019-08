Banrisul assina acordo comercial de R$ 4,5 milhões com a Cooperativa Cotribá

O Banrisul assinou, na manhã desta sexta-feira (30), termo de intenção de financiamento no valor de R$ 4,5 milhões com a Cooperativa Agrícola Mista General Osório (Cotribá), da Região Norte do Estado. O recurso será destinado à ampliação de um supermercado no município de Ibirubá, em uma iniciativa que aumentará em 50% o número de empregos gerados pela cooperativa na cidade.

Participaram do ato de assinatura os representantes da Cotribá, Celso Leomar Krug, presidente; Ênio Cézar do Nascimento, vice-presidente; Ana Marlise Schreiner, gerente administrativo-financeira; e Marcelo Felipe de Bortoli, gerente do supermercado.

Pelo Banrisul estiveram presentes o superintendente da Unidade de Desenvolvimento, Ivair Damiani, e o gerente executivo da Unidade de Expansão de Agronegócios Fouad Fábio.

Fábio destacou que, com este acordo, o Banrisul cumpre o seu papel de, ao mesmo tempo, conceder crédito e contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Estado: “é uma grande satisfação para o Banco fazer parte deste momento da história da Cotribá”, declarou.