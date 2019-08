Banrisul quer triplicar participação no agro

A meta é ambiciosa: triplicar a participação atual que detém nas operações do agronegócio. O presidente do Banrisul, Claudio Coutinho disse ontem na conversa com jornalistas no Parque Assis Brasil em Esteio, que nos próximos três anos o banco quer atingir esta meta.

A questão das ações

Claudio Coutinho foi muito claro ao mencionar o momento para a venda das ações do Banrisul. Segundo ele, “quem decide isso é o dono do banco”, referindo-se ao governo do Estado,controlador do Banrisul.

A venda das ações do Banrisul

O governo gaúcho comemorou ontem uma vitoria no Judiciário, com a suspensão da liminar que impedia a venda de ações do Banrisul. Autor da ação, o ex-candidato a governador pelo Novo, Mateus Bandeira (Conquistou 3,36% dos votos,ou 200 mil votos) sinalizou ontem que não vai recorrer da nova decisão.

Receita melhora, governo quita a folha de julho

O governo anunciou ontem que a melhora do desempenho da receita nos últimos dias vai permitir a quitação, nesta sexta-feira, da folha do mês de julho dos servidores do executivo. Hoje, o governo deveria estar pagando a folha de agosto. Esta começará a ser quitada no dia 10 de setembro, quando o governo pagará servidores que recebem até R$ 1.100.

Embaixador dos EUA na Expointer

O encontro do governador Eduardo Leite com a Ministra da Agricultura Tereza Cristina foi ampliado ontem,com a participação de dois convidados ilustres que foram até a Expointer em Esteio: o embaixador em exercício dos Estados Unidos no Brasil, William Popp, e a cônsul-geral, Julia Harlan, que chegaram à Casa Branca (casa de despachos do governador no Parque de Exposições) e também participaram da conversa.

Donald Trump recebe Ernesto Araújo e Eduardo Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro anuncia em seu Twitter pessoal: “Nosso Chanceler Ernesto Araújo e o Deputado Eduardo @BolsonaroSP serão recebidos, nessa sexta-feira, pelo Presidente @realDonaldTrump na Casa Branca em Washington.

Nunca Brasil e EUA estiveram tão alinhados. A coordenação com o Presidente americano foi essencial para a defesa da soberania brasileira na Amazônia, por ocasião do encontro do G-7, o que demonstra nossa relação cada vez mais sólida de amizade e respeito.”