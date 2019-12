Acontece Barco Cisne Branco com programação noturna e de happy hour neste final de semana

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação

O final de semana será repleto de atrações culturais no Barco Cisne Branco. Com música de qualidade aliada a muita diversão e entretenimento, a embarcação terá um passeio noturno e os já tradicionais no horário de happy hour, brindando o público presente com experiências diferenciadas pelas águas do Guaíba.

A programação começa no happy hour de sexta-feira (06), com toda a sensibilidade e a brasilidade de Cecé Pássaro, em uma apresentação que pretende estabelecer um diálogo entre a natureza e o urbano.

No sábado (07), sobe ao palco no horário de happy hour a banda Sintonize, que convida a marcante voz de Renata Corrêa para interpretar grandes nomes como Dezarie, Nina Simone, Amy Winehouse, Jah9, Bob Marley, Toots and the Maytals e Twinkle Brothers, além de arranjos especiais nos ritmos jamaicanos Rocksteady, Ska, Reggae e Dub.

Inspirada na crítica poética e melodias que surgiram junto do desenvolvimento do Reggae na Jamaica, a Sintonize é formada por Gabriel Dalló (bateria e vocais), Matheus Machado (guitarra base e vocais), Guilherme Rech (guitarra solo e vocais), Ivan Bass (baixo), Fred Muller (teclados base) e Eduardo Lopes (teclados solo).

Já a noite do sábado (07) será marcada por um passeio noturno que mostrará as luzes da cidade, apresentando aos passageiros a grande beleza que é ver Porto Alegre de dentro do Guaíba. A programação terá navegação e gastronomia qualificada, além da danceteria comandada pelo Dj Fabinhu, que é o DJ residente do Barco Cisne Branco. Com 25 anos de noite bem representados com sets OPEM FORMAT bem versáteis.

Fabinhu carrega no currículo passagens por grandes clubes e casas do RS, dividindo palco com artistas como Skank, Nenhum de Nós, Blitz, Inimigos da HP, Roupa Nova e outros.

No domingo (08) o Espaço Cultural Flutuante receberá a banda Embraza Duo, em um show que fechará a programação do final de semana com uma tarde de muita bossa nova e choro, interpretadas através de violão e sax.

Os ingressos estão disponíveis nos pontos de venda do Barco Cisne Branco no Shopping João Pessoa (3o pavimento), Lindóia Shopping (térreo) e Cais do Porto (Armazém B3). Os valores são de R$ 45,00 no happy hour e de R$ 65,00 no noturno (solidário, com doação de 2kg de alimentos). Idosos, jovens entre 6 e 15 anos, estudantes e professores têm direito a meia-entrada.

As Luzes da cidade/ Sábado, 7 de dezembro/ Atracadouro do Gasômetro ( Av. João Goulart, 551)/Horário de embarque: 21h/ Horário de saída: 22h/Horário de retorno: 01h

Happy Hour do Barco Cisne Branco

Data: 6, 7 e 8 de dezembro/ Cais do Porto (Armazém B3)/ Horário: 18h, com 1h30 de passeio

