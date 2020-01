Acontece BarraShoppingSul recebe Happy Pop’s by O Museu Mais Doce do Mundo

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Empreendimento traz versão pocket da exposição que já passou por São Paulo e Rio de Janeiro Foto: Augusto Costa Foto: Augusto Costa

Entre os dias 15 de janeiro e 08 de fevereiro, o público que frequenta o BarraShoppingSul poderá se divertir na exposição “Happy Pop’s”, que promete uma experiência muito doce, colorida e com diversos ambientes instagramáveis. Gratuita, a mostra traz a versão pocket do “O Museu Mais Doce do Mundo”, que já passou por temporadas em São Paulo, Rio de Janeiro e agora desembarca em Porto Alegre.

A exposição conta com cinco salas e mais de 30 ângulos diferentes pensados nos mínimos detalhes para que as instalações despertem memórias afetivas, por meio das cores, sentidos e esculturas de vários doces. O objetivo é o de aguçar o imaginário em experiências inigualáveis, nas quais a fantasia anda de mãos dadas com o mundo real.

Além disso, todos os ambientes foram cuidadosamente pensados para serem fotografados e filmados, possibilitando que o público compartilhe muito conteúdo em suas redes sociais.

Dentre as atrações estão a Sala dos Ursos, a Sala dos Picolés, a Banheira de Chicletes, o Balanço Sweet Dreams e a famosa a Piscina de Marshmallows, que foi um grande sucesso na versão completa da exposição. Outros espaços como o banco Happy, o Espaço Donut e uma moldura de Unicórnio também integram as atrações que os visitantes terão disponíveis para fazer fotos incríveis.

Localizada na Rosa dos Ventos, a Happy Pop’s funcionará de segunda a sábado, das 10h às 22h (21h30 entrada da última turma); e domingos e feriados, das 14h às 20h (19h30 entrada da última turma). Vale lembrar que o evento é sujeito a lotação e a exposição tem capacidade para 40 pessoas.

Happy Pop’s by O Museu Mais Doce do Mundo no BarraShoppingSul/ 15/01 a 08/02/ De segunda a sábado, das 10h às 22h (21h30 entrada da última turma)/ Domingos e feriados, das 14h às 20h (19h30 entrada da última turma)/ Praça Rosa dos Ventos / Evento gratuito e sujeito a lotação. Consulte o regulamento em www.barrashoppingsul.com.br

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário