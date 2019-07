Barrichello será produtor de um filme sobre Ayrton Senna

Rubens Barrichello será um dos produtores-executivos de um filme de ficção sobre Ayrton Senna, que está na fase de captação de patrocínio – a Ancine acaba de autorizar a captação de recursos para o filme. A produção será dirigida por Ale McHaddo.Produzido pela 44 Filmes. O filme ainda não tem previsão de lançamento.

Fãs

O mês de junho marcou os 25 anos do legado de Ayrton Senna. Em parceria com a Adobe, o Instituto que leva o nome do piloto lançou a campanha #MeuAyrton, convidando os fãs a postarem fotos, videos e depoimentos sobre o ídolo brasileiro. A campanha #MeuAyrton foi iniciada com uma filmagem de Dona Neyde, mãe do piloto, falando sobre como o Ayrton dela é especial.

“Muito meigo com as pessoas. Ele pegava uma flor e me trazia. Era inquieto, mas era educado ao mesmo tempo. Ele não parava, estava sempre mexendo em alguma coisa e batalhava mesmo para conseguir o que queria”, disse Dona Neyde sobre o seu filho à campanha.

O resultado foi positivo, de acordo com o Instituto. Mais de 4 mil menções foram feitas à hashtag. Depois de captar as citações, um sotfware da Adobe selecionou algumas imagens e as principais publicações, disponibilizando no site oficial de Ayrton Senna (www.ayrtonsenna.com.br/meu-ayrton/), em um grande painel. Além disso, a página disponibiliza um vídeo com momentos da carreira do piloto.

Barichello

Rubinho Barrichello acaba de entrar na lista de solteiros. O piloto de Stock Car anunciou o término de 22 anos do casamento com Silvana Giaffone, com quem tem dois filhos, Eduardo, de 18 anos, e Fernando, de 14.

O ex-casal optou por continuar morando em Orlando, nos Estados Unidos, para que os herdeiros finalizem os estudos. O piloto, apesar da separação, garantiu que não houve nenhuma briga com a mulher. “Tivemos uma divergência de pensamento. Um querendo morar de um lado, o outro em outro lado. Foram algumas situações”, avaliou.

Rubinho Barrichello avaliou que o término do casamento aconteceu de maneira completamente amigável. “Eu quero continuar correndo por muitos anos, e nós divergimos nas vontades. Chegamos a conclusão de que somos ótimos pais e precisamos continuar sendo. Como não tivemos nenhuma briga, era importante que a relação continuasse boa para que não afetasse a amizade com nossos filhos. A amizade com a Silvana continua também”, declarou.

