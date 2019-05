Bassini chega a Porto Alegre como nova opção em objetos de decoração

A Bassini Objetos de Decoração, que recentemente iniciou suas atividades em Porto Alegre, irá realizar evento no próximo dia 06 de junho, quinta-feira, a partir das 19h. O encontro deve marcar o lançamento oficial da loja e a apresentação da nova linha de itens do portfólio.

Entre os produtos comercializados no local, estão relógios exclusivos da marca alemã AMS, variedades de cristais Murano, luminárias Tiffany e porcelanas. A loja está em operação desde o mês de abril, no Pátio 24, espaço comercial localizado entre os bairros Moinhos de Vento e Auxiliadora, na Rua 24 de Outubro, número 1454.

Camila Gienessini e Cássio Meneguetti Barcellos são os proprietários. Ela, nutricionista e ele advogado. O casal de empreendedores cultivam juntos a paixão pela decoração. Ano passado, resolveram tirar do papel um antigo sonho, abrindo a loja este ano, que já inclui planos de expansão. “Nosso foco é comercialização de itens raros, clássicos, atemporais e modernos. Estamos abertos às sugestões e demandas que surgirem dos clientes. Sabemos que temos um caminho longo pela frente! E vamos usar toda a nossa determinação, esforço, persistência e a disciplina para manter o estilo da loja”, adiantou Camila.

A curto prazo, eles já estudam a possibilidade de ampliar o negócio igualmente à plataforma e-commerce. O casal de sócios adianta também, que já existem estudos avaliativos sobre o mercado de franquias. “A Bassini está decidida a imprimir qualidade em cada detalhe e passar isso para o cliente. Queremos plantar esta semente e quem sabe, futuramente, gerar novos negócios”, avaliou Camila.

Até o final de 2019, a loja de decoração deve realizar outras ações no espaço, especialmente com foco nos profissionais de arquitetura e design. “A Bassini vai buscar fomentar ainda mais a integração com estes profissionais, realizando atividades e ações em nosso ambiente ao longo do ano”, enfatizou Cássio.

Sobre a Bassini Objetos de Decoração

Cada produto na Bassini é resultado de pesquisas de tendências e estilos. Aliados com a qualidade e solidez das marcas que fazem parte na loja, voltada para atender um consumidor exigente com itens que reúnem tradição e design trazendo aos clientes, ícones de relevância internacional na decoração como os muranos, relógios alemães e as luminárias Tiffany.

