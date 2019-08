Nesta sexta-feira (16), uma das fanfarras mais animadas de Porto Alegre comemora cinco anos. E como não poderia deixar de ser, eles se reúnem para comemorar em grande estilo com um show em uma das casas mais animadas da Cidade Baixa, o Bate (R. João Alfredo, 701).

O Bate & Sopra vai reunir, nesta noite, músicos, brincantes e simpatizantes que os acompanham ao longo destes anos em uma grande de festa e repleta de interação. Os ingressos podem ser adquiridos na hora e no local a R$ 18,00 e com desconto especial na lista a R$15,00 até a meia noite e meia.

Conhecidos pelas apresentações, os chamados “ataques”, nas ruas de Porto Alegre, a ideia deste show é levar a mesma energia e troca que acontece entre artista e público para o palco nesta festa que vai marcar a trajetória das muitas apresentações feitas desde 2014.

Com ritmos que passeiam entre o rock, o afoxé, o baião, o pop, o samba e até o jazz, a intenção é fazer dançar e mexer com a memória afetiva deste público trazendo sucessos de múltiplos ritmos e momentos históricos, com adaptações de peças conhecidas, zelando sempre por este contato direto e, principalmente, pelo respeito às pessoas, aos espaços, às histórias e horizontalidades.

A Bate & Sopra é um coletivo musical que atua sob a forma de uma releitura do conceito de “fanfarra”, o Neofanfarrismo. Dentre as muitas definições possíveis, este resume-se pelo toque conjunto de instrumentos de metal e percussão, em uma prática constante de ocupação do espaço urbano. Trompetes, trombones, tuba, sax e percussionistas comandam a festa que, segundo os músicos, tem tudo para ser a mais animada possível.

Serviço:

O que: Bate & Sopra comemora cinco anos com grande show nesta sexta-feira

Quando: sexta-feira (16/08) – A casa abre: 23h / O show começa às 00h30

Onde: Bate (R. João Alfredo, 701 – Cidade Baixa)

Ingressos:

Valor: R$ 18,00

Com nome na lista: R$ 15,00

As listas são válidas até 00h30.

Todos os CONFIRMADOS no evento do Facebook, até às 18h do dia 16, estarão automaticamente na lista de desconto.

