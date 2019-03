Beats N’ Bongs e Dj Johnny 420 na Terça Outside da DaDo Bier

Na próxima terça-feira (02) tem mais reggae na DaDo Bier. Sobem ao palco do Royal Black Pub a banda Beats N`Bongs e o Dj Johnny 420 para embalar a noite com o melhor do surf music.

A mistura da discotecagem trazem para as apresentações da Beats N`Bongs uma atmosfera única. O setlist leva ao palco performances e músicas de diversos estilos, passando pelo groove, indie, rap, pop e claro, reggae. A banda é liderada pelo Dj Johnny 420 e com ele Bruno Lopes, Gabriela Chula, Johnny, Caio Zanin, Mário Casalli, Patrick e Gabriel Noal.

Saiba mais sobre a Beat’s N Bongs

Formada em 2017 a Beats N Bongs é um grupo que tem como principal interesse, transmitir a energia da música para seus ouvintes. Beats vem da batida e o Bong, vocês já sabem! Amigos se juntaram com um propósito de levar a arte acima de tudo.

Serviço:

O que: Terças Outside com Beats N`Bongs e Johnny 420

Quando: terça-feira, 2 de abril

Onde: Dado Bier Bourbon Country – Av. Túlio de Rose, 80

Horário: abertura do Pub 19h30min – apresentações a partir das 20h30min

Ingressos: antecipados via Sympla – na hora 25,00 reais.

