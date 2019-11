Beaujolais Nouveau Day na Dionisia VinhoBar

Todo o ano a terceira quinta feira de novembro é especial para os amantes do vinho. Há um bom tempo a data é comemorada na França e nos últimos anos vem ganhando destaque no mundo e no Brasil. Em 2019, a zero hora do próximo dia 21 de novembro marca o Beaujolais Nouveau Day. Em Porto Alegre, a data será comemorada com exclusividade na Dionisia VinhoBar, que terá a partir de quinta (21) em suas torneiras dois clássicos franceses: os Beaujolais Nouveau e Village, ambos assinados por Joseph Drouhin, um dos principais produtores da Borgonha. Os rótulos entram nas torneiras na quinta-feira a partir das 18h, no Let’s Wine, sendo oferecidos em doses de 50ml, 75ml e 125 ml, com preços entre R$ 10 e R$ 25.

O Beaujolais é um vinho para ser bebido jovem – os especialistas dizem que, no máximo, em até dois anos depois da colheita. Um dos clássicos da Borgonha, o Beaujolais é produzido a partir da uva Gamay, e resulta em vinhos frutados, leves e frescos. Os dois rótulos apresentados na Dionisia têm estas características, sendo o Village um pouco mais concentrado em função da seleção especial de uvas utilizadas na produção do vinho.

A Dionisia VinhoBar funciona de segunda à sábado, a partir das 14h no térreo, e das 18h nas torneiras. De segunda à sexta, entre 18h e 20h30, o Let’s Wine oferece rótulos de 32 torneiras pela metade do preço. Aos sábados a Dionisia abre também para o almoço, a partir do meio dia.

Serviço/ Dionisia VinhoBar/ Rua Padre Chagas, 314/ Aberto de segunda à sábado/ Térreo, a partir das 14h (aos sábados a partir das 12h)/ Torneiras, a partir das 18h (aos sábados almoços a partir das 12h)/ Let’s Wine: 32 torneiras pela metade do preço, de segunda à sexta, das 18h às 20h30/ Reservas inbox pelas redes sociais Facebook.com/dionisiavinhobar e @dionisiavinhobar