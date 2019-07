Bebê tem cabeça perfurada por prego na Zona Oeste do Rio

Um bebê de 10 meses foi atingido, no fim da noite desta terça-feira, por um prego que partiu de uma pistola usada para fixação de gesso que perfurou e ficou alojado em seu crânio. do Rio. A família contou para a polícia que o menino estava no colo da mãe, dentro do carro, quando eles ouviram um forte estampido e viram que a criança tinha sido atingida pelo prego. O objeto, segundo os pais do bebê, parecia um dardo onde é colocado gesso em obras.

Ainda de acordo com o relato da família, havia uma obra perto da rua onde a criança foi atingida, no bairro de Paciência. No local, estava sendo feita a aplicação de gesso, mas a polícia não encontrou nenhum responsável pela obra.

“Ela [a mãe do bebê] escutou o vidro do carro estalando. Quando olhou para a cabecinha dele estava sangrando. Ela falou que ele está bem, estável e que está sedado pelo fato de ter 10 meses, se não ele pode ficar muito agitado”, disse Juliana Gutman, tia do bebê.

A criança foi levada, primeiramente, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro de Paciência, mas depois foi transferida para o hospital.

