Beijo de Cristiano Ronaldo em Dybala após jogo viraliza

Responsável por fazer o primeiro gol no jogo que terminou com a vitória da Juventus contra a Inter no domingo (6), Paulo Dybala recebeu carinho dos colegas de time após a partida. Um dos gestos que surpreendeu o argentino foi um beijo de Cristiano Ronaldo na bochecha durante uma entrevista. O atacante não conteve o riso e a imagem acabou viralizando nas redes sociais.

Leonardo Bonucci também entrou na brincadeira. Fez um carinho em Dybala no pescoço durante a mesma entrevista e o argentino deu ainda mais risadas no local.

O placar de 2 a 1 garantiu a Juventus a liderança do campeonato Italiano, com 19 pontos, um a mais que o adversário. Os gols do jogo foram todos de argentinos. Dybala abriu o placar aos quatro minutos. Lautaro Martínez empatou de pênalti, aos 18, ainda no primeiro tempo. Mas coube a Higuaín, aos 35 minutos da etapa final, confirmar a boa fase e assegurar a vitória para a Juventus.

Comparação

Um dos maiores goleiros da história, Gianluigi Buffon tem propriedade para comparar dois dos maiores jogadores de futebol com dois gigantes do tênis. Em entrevista à revista “Sportweek”, o arqueiro da Juventus decidiu falar sobre Roger Federer e Rafael Nadal e os comparou com duas lendas do futebol atual: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

“Messi é Federer e o Cristiano Ronaldo é Nadal. Vejo uma clara semelhança entre os quatro. Acredito que funciona bem como comparação, que me deixa a sorrir”, disse.

“Com trabalho, a vontade de melhorar permite sempre estar ao nível dos mais talentosos da história. Este é um exemplo claro”.

Atualmente, Buffon é companheiro de Cristiano Ronaldo, já que voltou nesta temporada para o time de Turim. Em relação a Lionel Messi, o goleiro, de 41 anos, nunca teve a chance de jogar no mesmo clube que o argentino.

Deixe seu comentário: