Ben Affleck vai estrelar um drama baseado em best-seller

O próximo projeto de Ben Affleck já está confirmado. O ator será o protagonista da adaptação para as telonas do romance de Kate Southwood de 2013, Falling to Earth. Conforme publicação do The Hollywood Reporter, o ator se une a Hillary Seitz (Insônia).

O livro, publicado em março de 2013, é ambientado na pequena cidade de Marah, Illinois, e se passa na década de 20. Baseado no Tornado Tri-State de 1925, o tornado mais mortal da história dos EUA o enredo centra-se em Paul Graves (Affleck), que foi a única pessoa que não perdeu tudo no dia da tempestade. Sua família, sua casa e seus negócios permaneceram intactos. Um ano depois, ele enfrenta ressentimento e hostilidade por parte dos habitantes locais, à medida que a pequena cidade ressuscita da tragédia.

A história segue a família Graves nos dias e meses que se seguem, ao chegarem a um acordo com seu destino e o forte contraste de seus vizinhos. Falling to Earth estreou com grande sucesso e críticas de agências como The New York Times , que descreveram o trabalho como “absolutamente deslumbrante”.

O projeto é da Bron Studios e, ainda segundo o site, o próprio ator, ao lado de Aaron L. Gilbert e a Pearl Street Films, de Matt Damon, serão os produtores do longa. Madison Ainley atuará como produtor executivo. Falling to Earth marca o segundo projeto de Affleck para Bron, seguindo The Way Back, previsto para chegar aos cinemas em 6 de março de 2020, pela Warner Bros.

Além disso, Affleck está bastante envolvido com dramas considerando seu mais recente lançamento, Operação Fronteira e The Last Duel, longa que ele estrela ao lado de Matt Damon.

Ainda sem mais novidades, Falling to Earth não tem previsão de lançamento.