Biscoitos Zezé e Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado do Rio Grande do Sul renovam parceria

Foi realizada nesta quarta-feira (13) a cerimônia de renovação de contrato da parceria entre Biscoitos Zezé e Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado do Rio Grande do Sul. (Safergs)

Durante os próximos 365 dias, a marca da Biscoitos Zezé será vista nos uniformes de todos árbitros gaúchos que atuam em competições da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) de todas as divisões e também em todas as malas usadas pela arbitragem estadual durante deslocamento para jogos Brasil afora.

Presidente do Safergs, Maicon Zuge classificou como “extremamente importante” a renovação do contrato. “Momentos como este reafirmam o compromisso da Biscoitos Zezé com o esporte do nosso estado. Este tipo de suporte aos árbitros gaúchos possibilita que eles tenham as melhores condições de trabalho e de preparação. Estamos muito felizes por esta oportunidade de carregar uma marca tão importante do nosso país”, comentou.

O diretor de planejamento da Biscoitos Zezé, Fábio Ruivo, afirmou ser de uma “importância imensurável” estar ligado ao futebol, apoiando desta forma o esporte e a cultura.