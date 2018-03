Biscotteria Itallinni, ponto obrigatório no Vale dos Vinhedos

Uma simpática casa de chá, a Biscotteria Itallinni, no Vale dos Vinhedos, é um daqueles lugares em que todos se sentem em casa, ou melhor, na casa da vovó ou da “nonna”. O cenário é incrível, a edificação de 1965 foi construída por Lucindo e Zélia Brandelli, dos primeiros moradores do Vale, entre belos parreirais e vinícolas. Mas além disso, as delícias preparadas com carinho resgatam a tradição de fazer biscoitos.

A Biscotteria Itallinni pode ser visitada de segunda a sexta-feira. Ali é possível ver como são feitas as delícias à moda antiga, usando somente ingredientes naturais, sem conservantes, feitos a mão. Com sorte você chega quando os biscoitos estão saindo do forno e poderá provar quentinhos… e o cheiro quando os biscoitos saem do forno? Este é uma atração a parte, no estacionamento já é possível sentir o delicioso cheirinho…

A loja, mais parece uma casinha de boneca, com sofá para sentar, apreciar a vista dos vinhedos e tomar um café moído na hora, enquanto prova todos os sabores de biscoitos que são produzidos (são mais de 15 sabores, entre doces e salgados), cada um com suas particularidades de sabor e textura.

São todos de receitas do caderno da avó. O Itallinni Goiabinha é o mais vendido; tem o Itallinni Manteiga, aquele que aconchega, sabe? Um café e um biscoito de manteiga muda o dia. São 6 biscottis, mais torradinhos, que lembram os biscoitos Italianos e acompanham muito bem vinhos e espumantes, e tem o Itallinni Vinho com Uvas, uma atração a parte, feito com vinho Merlot e uva passa.

Mas tem ainda os salgados, para acompanhar uma tábua de frios, um vinho e uma boa conversa. O Itallinni Cappuccino é especial, uma homenagem a avó da família, que cedeu seu caderno de receitas.

E ainda tem o picolé de sagu, de ambrosia, e acreditem, até de cuca!

Biscotteria Itallinni

Localização: ERS 444 Km 17,6, em Bento Gonçalves

Contato:

(54) 98402.2946 (Oi – Whatsapp)

(54) 99654.3809 (Vivo – Whatsapp)

itallinni@itallinni.com.br

Deixe seu comentário: