Black Eyed Peas e Anitta lançam parceria dançante “eXplosion”

Já faz um tempinho que Anitta e Will.i.am são amigos e compartilham fotos juntos em estúdio, só não sabíamos quando que uma parceria seria lançada. Mas nesta segunda-feira (30), o Black Eyed Peas liberou o clipe de “eXplosion”, com participação da cantora brasileira. No vídeo, vemos várias pessoas dançando enquanto Anitta e o líder do BEP aparecem cantando com vários visuais diferentes.

Confira o hit:

Vale lembrar que ambos farão show no Rock in Rio no próximo sábado (5). Será que vai ter apresentação da música ao vivo? Estamos ansiosos!

