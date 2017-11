Black Friday do I Fashion Outlet terá descontos especiais

O I Fashion Outlet Novo Hamburgo está confirmado no Black Friday 2017, que ocorre na próxima sexta-feira (24). Este ano, 63 lojas, cerca de 80% do total, reservaram promoções e descontos especiais de até 80%. Para maior conforto dos clientes, o Outlet vai estender o horário de operação neste dia, com funcionamento das 9h às 22h.

“A Black Friday é sempre esperada por nós e a participação dos nossos lojistas e clientes tem sido crescente, ano após ano. Os brasileiros têm se programado para aproveitar as promoções das lojas na data que já é considerada uma das principais para o varejo”, afirma Alexandre Biancamano, diretor de marketing da rede Iguatemi.

Entre as lojas participantes da Black Friday destacam-se The North Face, Arezzo, Tramontina, ASICS, Vivara, Levi´s e iPlace. Além das ofertas imperdíveis, o I Fashion Outlet montará uma ilha com venda de vinhos e espumantes e estará com todo o mall decorado com a cor da campanha deste ano.

Na data, haverá ainda uma ação com uma blogueira de moda que passará o dia no Outlet dando dicas de compras para os seus seguidores e sugestões de como aproveitar as melhores ofertas. A Black Friday do I Fashion Outlet promete proporcionar bons descontos em produtos, vestuários e acessórios para toda família.

Serviço

Black Friday/ Dia 24 de novembro/Das 9h às 22h/ I Fashion Outlet Novo Hamburgo (Rodovia BR-116 km 236)

Entrada: Gratuita/ Informações: (51) 3600.1000/ Estacionamento gratuito

