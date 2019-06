BNDES terá presidente interino até a posse de Montezano

Até a posse do novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) acontecer, o diretor de Finanças, José Flavio Ferreira Ramos ficará no cargo como interino. O dono do posto será Gustavo Henrique Moreira Montezano, que foi anunciado nessa segunda-feira (17), pelo Ministério da Economia, para substituir Joaquim Levy.

Levy renunciou à presidência da instituição financeira no domingo (16). No sábado (15), o presidente Jair Bolsonaro disse que Levy estava “com a cabeça a prêmio há algum tempo”, em frente ao Palácio da Alvorada, pouco antes de embarcar para um evento no Rio Grande do Sul .

