Bolo com tema de maconha viralizou na internet

Uma jovem de 25 anos, chamada Kensli Davis, que mora na Geórgia, nos Estados Unidos, publicou no Facebook a imagem de seu bolo de aniversário. A foto viralizou. A norte-americana é fã da princesa havaiana Moana e queria que seu bolo tivesse o tema do seu desenho favorito. Porém, a confeitaria confundiu e entregou um bolo enfeitado com maconha.

“Minha mãe ligou e pediu um bolo dizendo-lhes o quanto eu amava Moana. (Porque realmente eu amo). Mas seria justo dizer que eles pensaram que ela disse ‘maconha’”, comentou a jovem, com vários emojis de gargalhada.

Na imagem, é possível ver o bolo com uma folha gigante de cannabis, cobertura verde e um personagem no estilo My Little Pony com olhos vermelhos e uma nuvem de fumaça saindo da ponta de um baseado.

Deixe seu comentário: