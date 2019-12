Acontece Bolo de Natal é atração inédita no Mercado Público da Capital

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação

A criatividade de cinco confeiteiras resultou em um trabalho inédito que poderá ser visto, a partir de 16 de dezembro, no Mercado Público de Porto Alegre. Um bolo cenográfico com técnicas de decoração em pasta americana, medindo 1,60 m de altura e 90cm de diâmetro, ocupará a área central do prédio, espaço onde em anos anteriores estava localizada a árvore de Natal.

As confeiteiras Mariana Boll, Ana Beatriz Carrard, Kica Padel, Adriana Kauer e Deca Doceira trabalharam durante 10 dias para confeccionarem o bolo, que leva 50 kg pasta americana e é decorado com sete Papais Noéis diferentes.

“O bolo terá sete Papais Noéis: afrodescendente, oriental, índio, LGBT, Mulher Noel, gaudério e o tradicional. A ideia é mostrar que o Papai Noel pode ser qualquer um. Ainda mais no Mercado Público, que é um ambiente plural, que também não faz distinção de público”, explica Adriana Kauer, presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc) e uma das confeiteiras envolvidas no projeto.

Até o dia 28, o bolo estará exposto, devendo atrair a curiosidade de quem frequenta o Mercado Público nesta época. Segundo Mariana Boll, a mentora do projeto, “a ideia era unir pessoas que, ao contrário de serem concorrentes, podem ser apoiadoras umas das outras, mostrando que a união pode resultar em um trabalho lindo e enriquecedor. Queremos que as pessoas se encantem e percebam que cada detalhe foi pensado com todo o cuidado e carinho”, finaliza.

