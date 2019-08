Bolsas do CNPq correm risco de ficar sem pagamento até setembro, afirma Marcos Pontes

O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, afirmou que há risco de que as bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) fiquem sem pagamento no mês de setembro. A afirmação foi dada, nesta sexta-feira (16), em coletiva de imprensa após a posse do novo diretor interino do Inpe, Darcton Policarpo Damião.

Foram suspensas 4.500 bolsas para novos estudantes de graduação e pós-graduação da CNPq nesta última quinta-feira (15). A suspensão se deu pelo fato de que não haverá a recomposição integral do orçamento de 2019. O CNPq é uma das principais instituições de financiamento da pesquisa no país, que custeia dezenas de milhares de bolsas para estudantes, pesquisadores e professores.

Ainda de acordo com o ministro, a liberação de recursos para as bolsas está “na mão da Economia e também da Casa Civil”. Durante o discurso, Pontes reiterou o compromisso do Ministério da Economia, mas disse que estudava medidas caso a verba não fosse liberada.

