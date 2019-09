Bolsonaro deve ficar internado até fim da semana e poderá viajar para participar de reunião da ONU

O cirurgião Antônio Luiz Macedo, falou que o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro é ótimo e que o presidente ficará internado até o fim de semana. O médico falou ainda que se a recuperação continuar com bons resultados, o presidente poderá realizar a viagem marcada no dia 24 de setembro para Nova York para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Macedo disse que Bolsonaro ficará com a dieta líquida, e que não há pressa para evoluir para a alimentação pastosa. “A gente deixa a dieta líquida. Temos medo de que uma evolução de dieta possa distender o abdome. Ele jantou canja e chá, agora há pouco, e deve repousar”, afirmou. De acordo com o cirurgião, Bolsonaro não pode falar muito para não gerar gases e causar dores, além de distender o abdome. “Ele responde com frases curtas quando perguntado sobre alguma questão executiva. Mas não pode ficar falando, discutindo questões”, explicou.

