Bolsonaro disse que pode ir à final da Libertadores: “Nesse dia, todos nós seremos Flamengo”

Em evento na China, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que pode comparecer à final da Libertadores, entre Flamengo e River Plate, após ser convidado pelos dirigentes do clube brasileiro. A partida está marcada para o dia 23 de novembro, no Estádio Nacional de Chile, em Santiago.

“Estou estudando a possibilidade, a pedido da grande maioria de flamenguistas do meu Ministério, do meu gabinete, de comparecer à final. Tenho certeza que, nesse dia, todos seremos Flamengo, porque o Brasil está em nosso coração”, afirmou Bolsonaro.

Bolsonaro brincou ao citar que o Flamengo já está garantido, pelo menos, como vice-campeão do torneio, antes de falar sobre o convite para a partida.

“Já é vice-campeão da Libertadores, né isso?”, provocou o declarado torcedor do Palmeiras.

O presidente está participando de compromissos na Ásia e deve retornar ao Brasil no próximo dia 31.

Não seria a primeira vez que Bolsonaro vai a jogos do Rubro-Negro. Em junho, ele acompanhou a vitória por 2 a 0 do Flamengo sobre o CSA no Mané Garrincha, em Brasília, ao lado do ministro da Justiça, Sérgio Moro.

Reafirmação

A tensão política e os diversos protestos no Chile mostraram que a Conmebol podia recorrer a um plano B para a primeira final em jogo único da Copa Libertadores, que será realizada em menos de um mês. No entanto, o presidente da federação, Alejandro Domínguez, confirmou nesta quinta-feira (24) que a partida será mesmo realizada em Santiago.

Domínguez participou de um programa da Grande Radio AM 1080, do Paraguai, para esclarecer as dúvidas que surgiram na última semana.

“Santiago será a sede para a final da Libertadores, isso está definido”, disse. “O Chile vai se recuperar do que está vivendo”.

O país, além de despontar em desigualdade nas últimas décadas, passa por momento delicado com o criticado presidente Sebastián Piñera e, após aumento de tarifas do transporte público, estudantes lideraram manifestações em várias cidades.

Além de sede da Conmebol, o Paraguai era a principal opção a parte do Chile por já estar preparada para receber a final da Sul-Americana e por Brasil e Argentina terem times na decisão – que será entre Flamengo e River Plate, no dia 23 de novembro.

A conta oficial da Conmebol também confirmou a decisão pelo seu twitter com a seguinte mensagem: “Reafirmamos nosso compromisso de celebrar a final única da Libertadores 2019 no Estádio Nacional de Santiago, no Chile, no próximo dia 23 de novembro”.