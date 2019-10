Bolsonaro diz que os protestos no Chile são “atos terroristas”

O presidente Jair Bolsonaro chamou de “atos terroristas” os protestos que ocorrem no Chile. As manifestações começaram na semana passada e já deixaram pelo menos 18 mortos e mais de 530 feridos, além de 2.410 detidos.

Bolsonaro afirmou também que as tropas brasileiras têm de estar preparadas para fazer a manutenção da lei e da ordem no Brasil casos ocorram protestos violentos no País. No Chile, o presidente Sebastian Piñera mobilizou as Forças Armadas para reprimir as manifestações, o que não ocorria desde o final da ditadura de Augusto Pinochet.

As declarações foram dadas nesta sexta-feira (25) em Pequim, na China, onde Bolsonaro se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping. “Praticamente todos os países da América do Sul tiveram problemas. O do Chile foi gravíssimo. Aquilo não é manifestação nem reivindicação. Aquilo são atos terroristas. Tenho conversado com a Defesa nesse sentido. A tropa tem que estar preparada para, ao ser acionada por um dos três Poderes, de acordo com o artigo 142, estarmos em condição de fazer manutenção da lei e da ordem”, declarou o presidente da República.