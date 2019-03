Bolsonaro e mais sete líderes assinaram a criação de um fórum para substituir a União das Nações Sul-Americanas

Representantes de oito países sul-americanos, incluindo o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, assinaram na tarde desta sexta-feira (22) a Declaração de Santiago, um documento com uma proposta para a criação do Prosul, fórum de desenvolvimento e integração regional, que deve substituir a Unasul (União das Nações Sul-Americanas).

O presidente chileno Sebastián Piñera afirmou que a assinatura do documento “estabelece um compromisso dos presidentes de colaboração, diálogo e integração na América do Sul”.

De acordo com ele, o fórum será implementado gradualmente e deve “ter uma estrutura flexível, leve, barata, com regras operacionais claras e um ágil mecanismo de tomada de decisão”.

Piñera disse que o Prosul vai tratar das “questões de integração nas áreas de infraestrutura, energia energia, saúde, defesa, segurança e criminalidade, prevenção e gestão de desastres naturais”.

Ele terminou sua declaração no ato de assinatura dizendo que o Prosul vai ser um “fórum sem ideologia, que vai respeitar a diversidade dos países que elegeram seus governos” e que o objetivo é “avançar juntos, melhorar a qualidade de vida e criar mais oportunidades para que todos os habitantes possam seguir com seus projetos de liberdade”.

Além de Bolsonaro, assinaram o documento Mauricio Macri (Argentina), Sebastian Piñera (Chile), Mario Abdo Benítez (Paraguai), Martín Vizcarra (Peru), Iván Duque Márquez (Colômbia), Lenín Moreno (Equador) e George Talbot (embaixador da Guiana) .

A ideia do Prosul é ser um fórum de desenvolvimento regional para substituir a União das Nações Sul-Americanas.

Com sede em Quito, a Unasul foi formada em 2008 por 12 países da América do Sul com o objetivo de promover a coordenação política, econômica e social da região. A iniciativa surgiu na era de ouro dos governos de esquerda na América Latina com lideranças como Luis Inácio Lula da Silva (Brasil), Michelle Bachelet (Chile), Rafael Correa (Equador), Néstor e Cristina Kirchner (Argentina) e Chávez (Venezuela).

Atualmente, apenas Bolívia, Guiana, Suriname, Uruguai e Venezuela seguem no grupo. Desde abril de 2018, sete dos seus países-membros (Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Paraguai, Peru e Equador) suspenderam sua participação ou anunciaram saída definitiva da organização devido à discordância sobre o seu funcionamento.

A crise se intensificou no grupo por causa de um impasse com o governo do venezuelano Nicolás Maduro em relação à escolha do novo secretário-geral da organização que substituiria o colombiano Ernesto Samper, que terminou seu mandato em janeiro de 2017.

Em uma transmissão ao vivo em uma rede social, na quinta-feira (21), Bolsonaro afirmou que o objetivo é “botar um ponto final” na Unasul, que, na opinião dele, serve como “nome de fantasia” do Foro de São Paulo. O foro foi um grupo criado na década de 1990 por partidos de esquerda da América Latina.

