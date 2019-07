O presidente Jair Bolsonaro, chegou por volta das 20h30min ao Mineirão para acompanhar o jogo entre Brasil e Argentina, pela semifinal da Copa América, nesta terça. Bolsonaro se encontrou com Neymar, que, pelo segundo jogo seguido, viu a seleção no estádio. O camisa 10 está cortado da Copa América em virtude de uma lesão. O atleta presenteou o presidente com uma camisa branca da Seleção Brasileira.

