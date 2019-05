Bolsonaro lança segunda fase de campanha a favor da reforma da Previdência

O presidente da República, Jair Bolsonaro, lançou a segunda fase de uma campanha em favor da reforma da Previdência. A chamada nova Previdência deve ter investimento total de recursos do governo para alcançar a aprovação da medida ainda no primeiro semestre do ano. O lançamento desta etapa da mobilização ocorreu no palácio do Planalto nesta segunda-feira (20).

Novamente, o presidente publicou em suas redes sociais argumentou em defesa da reforma. “É a porta de entrada para o progresso”, escreveu Bolsonaro. Ele enfatizou ainda, em seu perfil oficial do Twitter, que outros projetos podem ser viabilizados com a nova configuração da Previdência, como a revisão de tributos.

A Nova Previdência é a porta de entrada para o progresso do Brasil. É com sua aprovação que se viabilizam diversas outras ações econômicas benéficas para o país, como a Reforma Tributária, que pretendemos apresentar logo após, compreendendo ser um desejo urgente dos brasileiros. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 20, 2019

Votação

A previsão é de que a reforma da Previdência volta à pauta da Cãmra dos Deputados nesta semana. Antes da votação, ainda acontecerão as audiências temáticas da comissão especial que analisa a medida. Serão debatidas questões como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a aposentadoria de professores, policiais, magistrados, além do trabalhador rural.

