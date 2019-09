Bolsonaro lista no Twitter medidas anunciadas pelo governo nos últimos dias

O presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou neste domingo (15), em seu perfil oficial no Twitter, uma lista das medidas anunciadas pelo Governo Federal na última semana, sob administração de Paulo Guedes como presidente interino. Bolsonaro está em repouso se recuperando de uma cirurgia em um hospital da cidade de São Paulo.

Entre as medidas, está o saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a ampliação de mercados de carne e leite no exterior, a Medida Provisória (MP) que prevê a criação da nova carteira estudantil digital e a Semana do Brasil, parceria empre governo e iniciativa privada em que lojas aproveitam o feriado da Independência (7 de setembro) para oferecer descontos e ampliar vendas.

– pensão vitalícia para portadores do Zika vírus;

– início da chegada dos novos caças de defesa e ataque – Gripen;

– cargueiro multitarefa KC-390 projetado nacionalmente;

– estas são umas das tarefas cumpridas pelo governo e anunciadas na última semana. Vamos adiante! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 15, 2019

