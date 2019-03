“Bolsonaro não consegue sair de 64”, critica Janaina Paschoal

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL/SP) afirmou em sua conta do Twitter, na manhã desta quarta-feira (27), que “não é possível que o Presidente não perceba que não dá para governar com a cabeça em 64!”. A autora do impeachment da ex-presidenta, Dilma Rousseff, se referiu à determinação do presidente Jair Bolsonaro de instruir o Ministério da Defesa a fazer as “comemorações devidas” pelo aniversário do golpe militar que deu início à ditadura no país, em 31 de março de 1964.

Janaina falou ainda que “a derrota que o Governo teve no Congresso, ontem, é perigosíssima!”, sobre a votação relâmpago da Câmara dos Deputados na noite desta terça-feira (27). Na ocasião, foi aprovada uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que engessa o poder do governo sobre o orçamento, tornando obrigatório o pagamento de despesas acordadas com as bancadas estaduais, além de investimentos em obras.

